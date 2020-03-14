Четыре самолета не смогли приземлиться на Камчатке из-за непогоды

Петропавловск-Камчатский, 14 марта. Четыре пассажирских самолета не смогли приземлиться в столице Камчатки из-за сложных погодных условий, самолеты оправили на запасные аэродромы. Об этом сообщила директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Елизово» Юлия Отраднова.

Отраднова уточнила ТАСС, что аэропорт «Елизово» не закрыт, но в настоящее время работает по метеоусловиям. Из-за непогоды «не смогли приземлиться самолеты из Владивостока, Новосибирска и Москвы».

«Один борт из Владивостока и самолет из Москвы отправились на запасной аэродром в Магадан, из Новосибирска — в Южно-Сахалинск, второй борт из Владивостока — улетел в Хабаровск», — сообщила она.

Сейчас юг полуострова находится под влиянием тихоокеанского циклона. В Петропавловске-Камчатском штормовой ветер до 20 м/с, столбики термометров показывают около ноля градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что Boeing 747-46N американской грузовой авиакомпании Polar Air Cargo, совершавший рейс Лос-Анджелес — Токио, кружит над Камчаткой и может совершить аварийную посадку. Однако позднее самолет совершил экстренную посадку на остров Шемья в Беринговом море.