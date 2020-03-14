Рубль закрыл торги в пятницу ростом к евро и доллару

Москва, 14 марта. Российский рубль вечером в пятницу на закрытии торгов подорожал по отношению к американской и европейской валюте.

В последний день рабочей недели рубль частично отыграл падение за неделю. На фоне роста цен на нефть к закрытию торгов он подорожал на 2,25 рубля по отношению к доллару и на 2,78 рубля — к евро. Официальный курс на выходные составляет 72,6 рубля за один доллар и 80,83 рубля за евро.

Взлет стоимости нефти марки Brent выше 35 долларов за баррель произошел на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении закупить крупные объемы сырья для пополнения стратегических резервов.

На настроения инвесторов повлияла также пресс-конференция главы Белого дома, на которой тот объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Соединенных Штатов, что позволит властям страны выделить на борьбу с распространением коронавируса до 50 млрд долларов.

Ранее в течение недели рубль обновил четырехлетние минимумы, упав за четыре дня на 4,06 рубля по отношению к доллару и на 3,32 рубля к евро. Курсы валют лихорадило вслед за обрушением крупнейших мировых рынков, а также существенного снижения цен на нефть.

Обвал на нефтяном рынке был вызван срывом переговоров стран ОПЕК+, которые не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи. В итоге с апреля снимаются все ограничения на добычу в государствах — участниках прежнего альянса. На ожиданиях избыточного предложения мировые цены на «черное золото» резко пошли вниз. Вторым дестабилизирующим фактором стало распространение коронавируса, зафиксированного более чем в 120 странах.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал снижение курса рубля плюсом для большинства отраслей российской промышленности.