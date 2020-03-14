Американский Boeing совершил аварийную посадку на острове в Беринговом море

Петропавловск-Камчатский, 14 марта. Самолет Boeing 747-46N американской грузовой авиакомпании Polar Air Cargo совершил экстренную посадку на остров Шемья в Беринговом море. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

На данный момент известно, что самолет летел из Лос-Анджелеса в Токио. В 08.52 по местному времени (23.52 по Москве) рейс из-за аварийной ситуации на борту отклонился от курса. После он сделал несколько разворотов над Камчаткой, вновь направился в сторону Америки и приземлился на острове, где располагается аэродром США.

Точные причины экстренной посадки неизвестны. Как ранее сообщил Федеральному агентству новостей источник в чрезвычайных службах, экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета после срабатывания пожарной сигнализации на борту. При этом стоит отметить, что российские аэропорты были готовы принять американский рейс, но экипаж принял решение отказаться от посадки.