Шаляпин назвал коронавирус «обыкновенным гриппом»

Москва, 14 марта. Певец Прохор Шаляпин признался журналистам, что вовсе не боится охватившей весь мир пандемии коронавируса COVID-19.

«От коронавируса в моем возрасте не умирают! Это обыкновенный грипп. Если даже я заболею сейчас коронавирусом — я не умру. То есть это будет тяжелый грипп, но, я уверен, мой иммунитет с ним справится, и большинства людей — тоже», — заявил артист «Телепрограмме.про».

С Шаляпиным солидарны многие звезды шоу-бизнеса. В частности, подруга Тимати Анастасия Решетова назвала эпидемию «инфодемией», по ее мнению — история вокруг пандемии раздута. Актриса Мария Шукшина ранее призвала поклонников «включить мозг».

Отметим, что, согласно последним данным, жертвами коронавируса во всем мире стали уже более пяти тысяч человек, заражены — более 138 тысяч. Если в эпицентре распространения коронавируса — китайской Ухани — эпидемия медленно, но пошла на спад, то в Европе и США сейчас наблюдается пик распространения смертельного заболевания.

В пятницу президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в стране для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, это даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов, передает RT.

Россия из-за вспышки коронавируса с 16 марта ограничит осуществление регулярных авиарейсов в страны Евросоюза, кроме сообщения Москвы со столицами европейских государств. Кроме того, под временные меры подпадут рейсы в Швейцарию и Норвегию, кроме Женевы и Осло. Ограничение не коснется Великобритании, передает «Газета.ру».