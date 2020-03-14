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Шаляпин назвал коронавирус «обыкновенным гриппом»

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Шаляпин назвал коронавирус «обыкновенным гриппом»

Москва, 14 марта. Певец Прохор Шаляпин признался журналистам, что вовсе не боится охватившей весь мир пандемии коронавируса COVID-19. 

«От коронавируса в моем возрасте не умирают! Это обыкновенный грипп. Если даже я заболею сейчас коронавирусом — я не умру. То есть это будет тяжелый грипп, но, я уверен, мой иммунитет с ним справится, и большинства людей — тоже», — заявил артист «Телепрограмме.про».

С Шаляпиным солидарны многие звезды шоу-бизнеса. В частности, подруга Тимати Анастасия Решетова назвала эпидемию «инфодемией», по ее мнению — история вокруг пандемии раздута. Актриса Мария Шукшина ранее призвала поклонников «включить мозг».

Шаляпин назвал коронавирус «обыкновенным гриппом»

Отметим, что, согласно последним данным, жертвами коронавируса во всем мире стали уже более пяти тысяч человек, заражены — более 138 тысяч. Если в эпицентре распространения коронавируса — китайской Ухани — эпидемия медленно, но пошла на спад, то в Европе и США сейчас наблюдается пик распространения смертельного заболевания.

В пятницу президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в стране для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, это даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов, передает RT.

Россия из-за вспышки коронавируса с 16 марта ограничит осуществление регулярных авиарейсов в страны Евросоюза, кроме сообщения Москвы со столицами европейских государств. Кроме того, под временные меры подпадут рейсы в Швейцарию и Норвегию, кроме Женевы и Осло. Ограничение не коснется Великобритании, передает «Газета.ру».

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Источник: Телепрограмма.про
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