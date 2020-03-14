Жертвами коронавируса в США могут стать до 1,7 млн человек

Вашингтон, 14 марта. Газета The New York Times со ссылкой на экспертов сообщила, что жертвами коронавируса в США могут стать до 1,7 миллиона человек.

По данным издания, в феврале специалисты американских центров по контролю и профилактике заболеваний, действующих на базе разных университетов, провели конференцию, в ходе которой обсудили вероятные последствия распространения коронавируса нового типа на территории США.

Эксперты смоделировали несколько вариантов дальнейшего развития события с учетом таких факторов как характеристики вируса, темпы его распространения и вызываемые им осложнения.

По прогнозам ученых, за период от нескольких месяцев до года заразиться коронавирусом в США могут от 160 до 214 миллионов человек, госпитализация может потребоваться от 2,4 до 21 миллиона заболевших, что станет чрезмерной нагрузкой для национальной системы здравоохранения, располагающей лишь 925 тысячами больничных коек, причем лишь каждая десятая из них предназначена для больных в критическом состоянии. Жертвами коронавируса нового типа могут стать от 200 тысяч до 1,7 миллиона жителей Соединенных Штатов.

Специалисты подчеркнули, что при моделировании не учитывались меры, принимаемые на территории США для предотвращения распространения коронавируса.

О первых случаях пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, власти Китая сообщили в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. На сегодняшний день в мире заражены более 138 тысяч человек более чем в 120 странах. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Китае, Италии и Южной Корее. От осложнений скончались более пяти тысяч человек, более 70 тысяч выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за угрозы коронавируса.