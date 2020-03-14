Popular Mechanics оценил быстрое обнаружение американского лагеря самолетами РФ

Москва, 14 марта. Эксперт издания Popular Mechanics Кайл Низоками оценил оперативное обнаружение российскими самолетами военного лагеря США в американском Заполярье.

В минувший понедельник, 9 марта, российские противолодочные самолеты Ту-142, совершая плановый полет над морем Бофорта в североамериканском Заполярье, обнаружили военный лагерь США, который был разбит несколькими днями ранее в рамках учений Seadragon.

Низоками выразил удивление по поводу того, что прошло всего пять дней с момента создания лагеря до его обнаружения российскими военными. Он указал, что временная база Вооруженных сил США разбита в международных водах, а точнее « в том, что было бы водой, если бы не было покрыто льдом».

«Россия более чем способна обнаружить американские войска, даже в Арктике», — отметил эксперт.

Низоками добавил, что самое интересное заключается в том, каким именно образом самолеты РФ нашли американский лагерь, потому что он находится посреди ледяной пустыни в ста километрах от ближайшего берега.

Издание сообщает также, что для сопровождения российских противолодочных самолетов Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подняло в воздух истребители F-22 и CF-18. По данным NORAD, Ту-142 провели в районе побережья Аляски около четырех часов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США раз в два года проводят в арктических условиях учения с участием подводных лодок, которые всплывают, чтобы создать базовый лагерь. В этом году в масштабной тренировке принимают участие несколько субмарин разных флотов. Российские самолеты пролетели над американским военным лагерем на высоте 760 метров.