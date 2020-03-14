Известный кипрский певец посоветовал Little Big удачи на Евровидение

Никосия, 14 марта. Певец с Кипра по имени Некратиос записал обращение группе Little Big, которая будет представлять Россию на международном конкурсе Евровидение-2020. Зарубежный исполнитель заявил, что новая песня Uno, которую музыканты представили в среду, заставляет его танцевать и чувствовать себя живым.

«Привет, ребята! Я только что прослушал песню России для Евровидения-2020. Должен сказать, что песня очень веселая, живая, у нее очень цепляющий припев, и ее точно заметят на конкурсе», – высказал уверенность Некратиос.

Он также отметил, что ему особенно нравится ритм композиции, который подталкивает его «отправиться в пляс». Кроме того, певец пожелал своим российским коллегам удачи, сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее шансы на победу россиян оценили звезды отечественной эстрады. Так, например, певица Валерия заявила, что, по ее мнению, у Little Big есть возможность стать первыми.

На данный момент Little Big, согласно оценкам аналитиков и букмекеров, входит в пятерку фаворитов Евровидения-2020, наряду с представителями Швейцарии, Болгарии, Исландии и Литвы, пишет «Газета.ru». Международный конкурс пройдет 12-16 мая в голландском Роттердаме. Действующим победителем шоу является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.