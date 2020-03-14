Американский The Hill оценил шансы США избежать нефтяного Армагеддона

Москва, 14 марта. У нефтегазовой промышленности США есть шансы избежать Армагеддона, но нефтяной кризис все-таки станет проблемой для Штатов. Об этом пишут в пятницу авторы американского издания The Hill, перевод материала представляет «ПолитРоссия».

Аналитики The Hill подчеркивают, что «9 марта был жестоким днем для нефтяной и газовой промышленности Америки». Цены на нефть упали до самого низкого уровня с 2014 года. Своим читателям авторы напомнили, что причиной обвала стали экономические последствий пандемии коронавируса и решение Саудовской Аравии «затопить рынок своей нефтью».

«Цены на нефть уже падали из-за избытка предложения и замедления глобального экономического роста», — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, данная ситуация может стать Армагеддоном для американских компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти. Однако аналитики издания не теряют оптимизм и выразили надежду, что при удачном стечении обстоятельств США не сильно пострадают.

Авторы The Hill полагают, что Саудовская Аравия пытается занять мировой рынок, вытеснив с него США, благодаря увеличению добычи и снижению цены.

«Она [Саудовская Аравия] затопила рынок нефтью в надежде убить американский сланец. Однако тогда (речь о подобных действиях Эр-Рияда в 2014 году — Прим. ФАН) это не сработало, и не сработает сейчас», — считают авторы The Hill.

По их мнению, просчетом Эр-Рияда является то, что после победы над коронавирусом спрос на энергоресурсы возобновит свой восходящий курс.

Напомним, 6 марта в Вене состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, передавал RT. Участники заседания не смогли прийти к общему решению по вопросу сокращения добычи нефти, что привело к обвалу цен на нефть и мировых фондовых рынков.

Британский журнал The Spectator сообщал ранее, что падение цен на нефть может нанести «смертельный удар» по сланцевой индустрии США. По мнению автора статьи Джона Брэдли, «нефтяная война» между Саудовской Аравией и Россией может оказать негативное влияние предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа, в результате чего нынешний глава Белого дома рискует потерять шанс переизбраться на второй срок.