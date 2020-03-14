Американский Boeing возвращается в Лос-Анджелес после срабатывания сигнализации на борту

Петропавловск-Камчатский, 14 марта. Самолет Boeing 747-46N американской грузовой авиакомпании Polar Air Cargo принял решение вернуться в аэропорт вылета после срабатывания сигнализации на борту, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Ранее появилась информация, что американский самолет, совершавший рейс Лос-Анджелес — Токио, кружит над Камчаткой и может совершить аварийную посадку. Некоторые СМИ озвучили данные о пожаре на борту, однако источник уточняет, что речь идет о срабатывании сигнализации. Инцидент произошел в 8.52 по местному времени (23.52 по московскому).

Все экстренные службы в российском аэропорту готовы были принять при необходимости Boeing 747-46N, однако этого не понадобилось: экипаж самолета принял решение развернуть борт и вернуться в аэропорт вылета.

Согласно данным flightradar24.com, американский самолет сейчас возвращается в аэропорт Лос-Анджелеса.