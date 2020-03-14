Россия ограничит перелеты в страны ЕС. События дня. ФАН-ТВ

Россия ограничит перелеты в страны ЕС Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза из-за коронавируса. Запрет не коснется рейсов из Москвы в столицы и обратно. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Но чартерные рейсы в эти страны сохраняются для перевозки в государства ЕС, Швейцарию и Норвегию граждан этих и иных стран, а в РФ — россиян. Эта мера будет действовать до полного вывоза указанных граждан в их страны. Введенные в России ограничения пока не коснутся Великобритании. На данный момент коронавирусом заразились почти 130 тысяч, а выздоровели 68 тысяч человек.

В Находке произошел разлив 2,5 тонн мазута В Находке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает губернатора Приморья Олега Кожемяко. По его словам, такие меры позволяют использовать средства резервного фонда для ликвидации последствий. Разлив мазута произошел при разгерметизации емкости на топливном складе котельной. По данным МЧС, площадь разлива составила около одного гектара. Губернатор заявил, что жертв нет и теплоснабжению города авария нет помешает. На ликвидацию последствий уйдет несколько дней. В МЧС по региону заявили, что к работе привлечены 144 человека и 35 единиц техники.

Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ушел из совета директоров. Как отмечается в документе опубликованном компанией, Гейтс сделал это, чтобы больше времени уделять благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, развития, образования, а также в противодействии изменению климата. В заявлении отмечается, что Гейтс по-прежнему будет советником по техническим вопросам генерального директора Microsoft и других ее руководителей. Напомним, компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом.