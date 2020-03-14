Очевидцы сообщают о взрывах и артиллерийском огне на границе Ирака и Сирии

Багдад, 14 марта. Взрывы вновь слышны в Ираке, очевидцы сообщают, что работает артиллерия, а в небе были замечены самолеты коалиции, возглавляемой США.

Как сообщает Telegram-канал «Рыбарь», «в Багдаде сообщают о взрывах и звуках, напоминающих артиллерийские выстрелы». От очевидцев появляются сообщения об обстрелах иракских шиитских формирований «Хашд Шааби» на границе Сирии и Ирака, однако представители формирований не подтверждают данную информацию.

Кроме того, сообщается о повышенной активность авиации международной коалиции в небе провинции Бабиль, где днем ранее были нанесены удары.

В ночь на 12 марта, военный лагерь «Аль-Таджи» в Ираке подвергся ракетному обстрелу кустарными реактивными снарядами типа «Катюша» (название собранных в подвалах и кустарных фабриках боеприпасов, которые лишь отдаленно напоминают реактивные снаряды от БМ-13 «Катюша»). Это привело к гибели двух американских военнослужащих и одного британского. В ответ на обстрелы ВВС коалиции во главе с США нанесли серию ударов по лагерям иракских шиитских формирований «Хашд Шааби» на ирако-сирийской границе.