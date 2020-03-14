حصاد أخبار سوريا في 13 مارس / آذار: أعلنت وزارة الدفاع التركية وقف الهجرة من محافظة إدلب. روسيا وتركيا تقوم بدوريات مشتركة في محافظة حلب

سوريا ، 13 مارس / آذار. قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار - علقت الهجرة من محافظة إدلب. قامت القوات المسلحة التركية والروسية بدوريات مشتركة في محافظة حلب.

تعلن وزارة الدفاع التركية وقف الهجرة من محافظة إدلب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار - علقت الهجرة من محافظة إدلب

وفقا للوزير التركي - هناك دلائل على توقف الهجرة من إدلب.

روسيا وتركيا تقوم بدوريات مشتركة في محافظة حلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، أوليغ جورافليوف ، قامت القوات المسلحة التركية والروسية بدوريات مشتركة في محافظة حلب.

ووفقاً لرئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، تم دوريات عبر بلدات زور مغار - الشيوخ الفوقاني - ميشكو - شارخلي الفوقاني - قولة - صليب -الشيوخ الفوقاني. بالإضافة إلى ذلك ، لاتزال القوات المسلحة الروسية توفير الأمن في محافظتي حلب والحسكة ، وقامت بدورية أخرى. وفي الوقت نفسه ، قامت طائرات عسكرية ، من مطار القامشلي ، باستطلاع المنطقة.

شنت القوات الجوية الأمريكية غارات على مواقع تابعة لجماعة موالية لإيران في محافظة دير الزور

افاد قناة Jaruch في ماسنجر تيليجرام عن مقتل 20 عنصراً من الجيش السوري والحشد الشعبي بمنطقة أبو كمال نتيجة غارات ليلية الجوية الأمريكية.

ووفقا لوكالة ستيب نيو، شنت القوات الجوية الأمريكية غارات أيضًا على مواقع للقوات الموالية لإيران الحاشد الشعبي وكتائب حزب الله بالقرب من قرية الهري جنوب شرق مدينة أبو كمال.

تعرضت لهجوم مستودعات الذخيرة ومعسكر تدريب الميليشيات. واعلن بنتاغون ان هذا الهجوم جاء رداً على هجوم إيراني على قاعدة التاجي العسكرية العراقية ، حيث قتل اثنان من العسكريين الأمريكيين وآخر بريطاني وإصابة 12 نتيجة هجم صاروخي في 11 مارس / آذار. لكن طهران تنفي بدورها التورط في الهجوم على قاعدة التاجي ، اعلن هذا صباح اليوم عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

رفضت تركيا سحب الأسلحة الثقيلة من إدلب

أفادت إذاعة سبوتنيك نقلاً عن وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية لن تسحب أسلحة ثقيلة من مراكز المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب. أجرى رئيسا تركيا وروسيا محادثات استمرت ست ساعات في 5 مارس / آذار ، وتمكنا خلالها من الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب. لكن لاتزال أنقرة نقل التعزيزات والمعدات العسكرية إلى مسلحين في إدلب.