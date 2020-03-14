Сирия, 14 марта. В Алеппо гражданский подорвался на мине. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивают силы на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели рейд в Хомсе и задержали ряд подозреваемых в антиправительственной деятельности,

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на гражданского в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: стягивает подкрепления на юг Идлиба к трассе М4.

Провинция Алеппо

Как сообщает агентство SOHR, в окрестностях города Алеппо погиб мирный житель. Мужчина подорвался на противопехотной мине, оставшейся после боевых действий против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Как указывает источник, мужчина пытался расчистить завал на дороге к востоку от административного центра.

Южнее, на трассе М5 продолжается восстановление мирной жизни и инфраструктуры. Как сообщает Telegram-канал (@warjournal) коммунальные службы ремонтируют поврежденные в ходе боевых действий дороги. Было запущено грузовое и пассажирское сообщение. Население возвращается в свои дома в освобожденных районах.

Провинция Хомс

Неизвестная группа боевиков обстреляла автомобиль сотрудника службы внутренней безопасности на дороге между поселением Кафр-Лаха и Мариамин на север провинции, как сообщает новостное агентство Halab Today. Нападающие скрылись с места преступления на мотоциклах, водитель был тяжело ранен. Ни одна из группировок не взяла ответственность за покушение. По информации источника, после нападения в поселке Кафр-Лаха был проведен рейд, в ходе которого был задержаны несколько человек, подозреваемых в нападении. В районе также были повышены меры безопасности на КПП.

Провинция Идлиб

Турецкая колонна въехала на территорию Сирии через КПП «Кафр-Лусин» на север провинции, о чем сообщает источник в Telegram (NewsTerkey1). В составе конвой насчитывалось около 50 единиц тяжелой боевой техники.

По данным Министерства обороны Турции, три тысячи граждан Турции подали заявки на военную службу в районе операций «Весенний щит».

Как сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный (epoddubny), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и других радикальных группировок, которые действуют в зоне деэскалации активно подтягивают к линии разграничения сторон бронетехнику и живую силу, перегруппировываясь на юге провинции на участках, которые должны перейти под контроль правительственных сил по московскому соглашению. У трассы М4 пока сохраняют присутствие протурецкие боевики.

Провинция Ракка

Как сообщает портал Euphrates Post, на севере от города Ракка бывшая база международной коалиции Сарин перешла под контроль российской военной полиции. Как передает источник, в настоящее время на территории базы идут работы по расчистке вертолетных площадок для вертолетов ВКС РФ, которые регулярно принимают участие в патрулировании на севере провинции.

Агентство Alk Habour передает, что на востоке Ракки в очередной раз совершила вылазку неизвестные боевики и застрелили гражданского. Убитый – Исса аль-Хаджи, житель деревни Хамра-Джамас, которая расположена в зоне контроля боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). SDF перекладывает ответственность за его убийство на террористов «Исламского государства», которые совершают периодически вылазки с целью диверсий в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.