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Американский Boeing кружит над Камчаткой из-за аварийной ситуации на борту

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Американский Boeing кружит над Камчаткой из-за аварийной ситуации на борту

Петропавловск-Камчатский, 14 марта. На Камчатке готовился к аварийной посадке самолет Boeing 747-46N американской грузовой авиакомпании Polar Air Cargo, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Самолет летел из Лос-Анджелеса в Токио. Спустя несколько минут после сигнала тревоги экипаж принял решение развернуть борт и вернуться в аэропорт вылета.

По данным некоторых СМИ, причиной аварийной ситуации стал пожар на борту. Однако источники ФАН уточнили, что на борту сработала сигнализация.

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