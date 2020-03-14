Sohu рассказало, почему России удается сдерживать пандемию коронавируса

Пекин, 14 марта. Китайское издание Sohu заявило, что Россия является одной из немногих стран, которой удается сдерживать распространение нового типа коронавируса COVID-19 на территории страны.

Обозреватели зарубежного издания отмечают, что в настоящий момент в России зарегистрировано лишь 45 случаев инфицирования, в то время как в других странах счет идет на тысячи. Например, в США коронавирусом заражены 1663 человека. В отдельных штатах введено чрезвычайное положение. Данная ситуация сложилась это из-за того, что местное правительство не смогло защитить своих граждан от пандемии, считают авторы статьи.

«В России зарегистрировано не так много случаев коронавируса, русские в очередной раз потрясли мир», – цитирует Sohu информационное агентство «ПолитРоссия».

Россия в свою очередь обладает населением в 140 миллионов человек и имеет протяженную совместную границу с Китаем. Однако ситуация с распространением вируса остается стабильной. Журналисты Sohu считают, что причиной этому стало максимально серьезное отношение правительства РФ к заболеванию.

«Иностранцы и россияне, въезжающие в страну, подвергаются тщательному контролю. Людей с симптомами COVID-19 отправляют в карантин. Во многом благодаря этим жестким мерам удалось остановить распространение инфекции», – говорится в статья зарубежного издания.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в стране для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на специально собранной пресс-конференции. Режим ЧС позволят избежать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов.