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Трамп распорядился закупить большие объемы нефти для резерва

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Трамп распорядился закупить большие объемы нефти для резерва

Вашингтон, 14 марта. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение министру энергетики закупить большие объемы нефти для стратегического резерва.

«Мы заполним их (резервы) доверху», — заявил Трамп журналистам.

Ранее в пятницу Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в стране для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, это даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов, передавал RT.

После заявления Трампа о выделении крупной суммы на борьбу с коронавирусом, мировые цены на нефть ускорили темпы роста. По данным на 22.59 по московскому времени, цена майских фьючерсов на смесь марки Brent росла на 4,43%, до 34,66 доллара за баррель, WTI — на 5,37%, до 33,19 доллара за баррель. Минутами ранее нефть дорожала более чем на 7%.

Трамп распорядился закупить большие объемы нефти для резерва

По последним данным, в США зафиксировано 1680 случаев заражения COVID-19, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели ранее режим ЧС на своей территории, передавала «Газета.ру». Супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская пожаловалась в пятницу на дефицит продуктов в американских супермаркетах. По ее словам, на данный момент спасает только русский магазин. В американских супермаркетах закончились многие товары, в том числе туалетная бумага, консервы и макароны.

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