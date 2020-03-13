Посла КНР вызвали в Госдеп после обвинений в адрес США в распространении COVID-19

Вашингтон, 13 марта. Госдепартамент США вызвал посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая из-за сообщения китайского чиновника о том, что коронавирус COVID-19 могли завести в Ухань американские военные, передает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Источник телеканала заявил, что посла вызвали в Госдеп из-за «вопиющей масштабной кампании по дезинформации».

В четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что армия Соединенных Штатов могла завезти коронавирус в Ухань. Таким образом, он отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал, что в США у нескольких людей, которые скончались, как предполагалось ранее, от гриппа, нашли коронавирус после смерти, передавали «Известия». Отметим, что количество заболевших в Китае снижается с каждым днем благодаря эффективным карантинным мерам, принятым китайским правительством. В свою очередь, в Европе число зараженных продолжает расти.

Отметим, в пятницу президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в стране для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. По словам Трампа, объявление режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов, передает RT.

По последним данным, в США зафиксировано 1680 случаев заражения COVID-19, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели ранее режим ЧС на своей территории, передавала «Газета.ру».