Пушков уверен, что коронавирус могут сдержать «только жесткие барьеры»

Москва, 13 марта. Только жесткие меры могут сдержать распространение нового коронавируса COVID-19, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор обратил внимание на тот факт, что за последние сутки в России выявили 11 новых случаев коронавируса, и все заразившиеся недавно вернулись из Европы.

«Этого следовало ожидать. Надо было раньше вводить контроль за прибывающими из Европы и ограничения на авиаперелеты. Только жесткие барьеры способны сдержать эпидемию или ограничить ее распространение. Неприятно, но факт», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Изначально вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Меньше чем за 2,5 месяца угроза COVID-19 приобрела широкие масштабы. 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. По данным на сегодняшний день, коронавирус проник в 123 страны, передавала «Газета.ру». Во всем мире зарегистрировано более 132 тысяч случаев нового коронавируса. Более 5 тысяч заболевших скончались.

С 13 марта Россия временно ограничивает пассажирское авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. При этом для нескольких регулярных рейсов из Москвы сделано исключение. Из Москвы можно будет улететь в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Мадрид, Барселону, Париж, передает RT.

В пятницу в России было выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, пять из которых в Москве. Всего в РФ на данный момент официально зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди зараженных есть граждане России, КНР и Италии.