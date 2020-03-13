Зеленский призвал украинцев вернуться на родину из-за коронавируса

Киев, 13 марта. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором призвал всех граждан страны в течение трех суток вернуться домой, поскольку Киев с 17 марта полностью закрывает авиасообщение. Свое обращение к гражданам страны он разместил в Facebook вечером в пятницу.

«Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение, за это время вы должны вернуться домой», – произнес президент Украины.

Зеленский также заявил, что граждане страны, которые по объективным причинам не вернуться домой в установленный срок, будут должны обратиться в консульства в странах своего пребывания.

Глава государства также пообещал, что правительство простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты. По словам Зеленского, они должны быть на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене. При этом он добавил, что для приема больных обеспечены все условия в инфекционных стационарах.

Кроме того, Зеленский также заявил, что, по его мнению, «вирус паники хуже самого коронавируса»

«Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо!» – обратился президент Украины к жителям страны.

Напомним, ранее о предстоящем закрытии украинских границ для иностранцев заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. По его словам, в связи с развитием ситуации, соответствующая мера может быть продлена. Также он попросил украинцев по возможности ограничить выезды из страны.

Правительство Украины ввело карантин в учебных заведениях и запретило массовые мероприятия до 3 апреля. В стране три человека заразились коронавирусом, один из них скончался, пишет «Газета.ru»