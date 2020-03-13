Трамп объявил режим ЧС в США из-за пандемии коронавируса

Вашингтон, 13 марта. Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в стране для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на специально собранной пресс-конференции.

Режим ЧС позволят избежать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов.

По словам Трампа, объявление режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов, передает RT.

Изначально вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. За почти 2,5 месяца COVID-19 проник почти во все страны мира. По последним данным, им заразились более 136 тысяч, погибли более 5 тыс. человек.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/D975UkADhj — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2020

По последним данным, в США зафиксировано 1680 случаев заражения COVID-19, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели ранее режим ЧС на своей территории, передавала «Газета.ру».

Ранее в пятницу супруга известного российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская пожаловалась на дефицит продуктов в американских супермаркетах. По словам Анастасии, на данный момент спасает только русский магазин. В американских супермаркетах закончились многие товары, в том числе туалетная бумага, консервы и макароны.

Днем ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что армия Соединенных Штатов могла завезти коронавирус в Ухань. Таким образом, Чжао Лицзянь отреагировал на заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который рассказал, что в США у нескольких людей, которые скончались, как предполагалось ранее, от гриппа, нашли коронавирус после смерти.