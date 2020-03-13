Собчак и Богомолов трогательно отметили полгода со дня свадьбы

Москва, 13 марта. В пятницу 13-е Ксения Собчак и Константин Богомолов обменялись трогательными признаниями в любви в честь полгода со дня свадьбы.

13 сентября 2019 года телеведущая и режиссер сыграли громкую свадьбу. Участие в торжестве приняли десятки звезд шоу-бизнеса, событие еще долго было на первых полосах почти всех СМИ.

Вспоминая тот день, Богомолов опубликовал на своей странице в Instagram небольшое видео, записанное в день свадьбы в салоне их свадебного катафалка.

«Выживут не только любовники. Но в любви выживать приятнее», — подписал он ролик.

Собчак также напомнила своим подписчикам о прошедшей полгода назад свадьбе. Себя с супругом она сравнила с Бонни и Клайдом. Прикрепленный к комментарию хэштег призывает всех «найти своих и успокоиться».

Ранее Богомолов рассказал, что чувствует себя счастливым, поскольку живет с любимым человеком, передавала «Газета.ру». Не скрывая эмоций, он признался в любви своей супруге, от которой он «не может оторваться».

Пара сочеталась узами брака в сентябре прошлого года. Этому предшествовал громкий скандал — Собчак начала встречаться с Богомоловым еще в то время, когда была замужем за Виторганом. Ее роман даже стал причиной драки между двумя мужчинами.