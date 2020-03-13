Террористы устроили шесть обстрелов в сирийской провинции Идлиб

Дамаск, 13 марта. В Сирии террористы за прошедшие сутки шесть раз обстреляли позиции вооруженных сил САР, которые находятся на территории Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По словам руководства российского ЦПВС, за последние сутки было зарегистрировано шесть обстрелов населенных пунктов Серакиб в провинции Идлиб, Кафер-Таала и Шейх-Али в провинции Алеппо и Икко, Джанаджик, Санджека в провинции Латакия.

Отмечается, что огонь велся с позиций террористических организаций «Джебхат-ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены на территории РФ).

Российский Центр по примирению враждующих сторон по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Напомним, ранее посол САР в Москве Рияд Хаддад заявил, что боевики в Сирии продолжают нарушать режим прекращения огня, атакуя как сирийских, так и российских военных.