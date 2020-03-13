Экономический форум СНГ в Москве дал месяц до финала эпидемии коронавируса

В Центре международной торговли в Москве прошел международный экономический форум государств — участников СНГ «СНГ+МИР». Там собрались министры, руководители исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, представители государственной и исполнительной власти, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В ходе встречи главы делегаций обсудили вопросы, охватывающие сферы экономического сотрудничества стран СНГ. Был даже рассмотрен проект приоритетных направлений стран СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, хотя так далеко не заглядывает даже искусственный разум.

Советник председателя Счетной палаты Российской Федерации Юрий Сцепинский на вопрос корреспондента ФАН о влиянии нефтяного кризиса и эпидемии коронавируса на экономику стран СНГ предположил, что кризис несет временный характер и продлится всего один месяц, то есть до апреля-мая. Сцеплинский отметил, что «реальных причин для паники пока что нет, несмотря на то, что на рынке полно спекулянтов, которым поднятие цен идет на руку, конец у этой истории должен быть удачным».

«Мы считаем, что этот всплеск продлится не больше месяца. К большому сожалению, Россия и страны СНГ очень зависимы от биржевых цен на энергоносители. Россия на данный момент занимает конструктивную позицию, она оказывает услуги другим странам. Россия является реальным участником энергетической отрасли. Оснований для паники нет», — заявил ФАН доктор экономических наук.

Советник по экономическим вопросам председателя исполнительного секретаря СНГ Анатолий Казаков сообщил корреспонденту ФАН, что «эпидемия коронавируса подобна санкциям, которые накладывают на Россию» и назвал эту проблему «непостоянной».

Казаков уверен, что сейчас России необходимо заниматься развитием экономики, чтобы такие события, как коронавирус, не подрывали ее экономику.