Потерявший «Голос» Вакарчук может сесть в тюрьму на 15 лет за отмывание доходов

Теперь уже бывший глава партии «Голос» Святослав Вакарчук рискует оказаться за решеткой. В отношении экс-лидера «Океана Эльзы» открыто уголовное производство по статье об отмывании доходов в особо крупных размерах. Максимальная санкция — 15 лет лишения свободы.

Известный адвокат Андрей Портнов утверждает, что Вакарчук легализовал доходы, полученные преступным путем, в размере более 12 миллионов гривен (около 35 миллионов российских рублей).

Портнов акцентирует внимание и на политическом аспекте. Дело в том, что Вакарчук позиционирует себя как антироссийский политик. Святослав активно поддерживает концепцию «агрессии» Москвы по отношению к Украине. Чуть более года назад политик и певец выступил за запрет концертной деятельности в РФ для украинских артистов.

«Почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России», — посетовал рокер.

Но к себе Вакарчук оказался куда менее требовательным, нежели к бывшим коллегам. По данным Портнова, значительную долю доходов лидера «Океана Эльзы» составила выручка от выступлений для российской публики.

Уместно вспомнить, что до начала активной политической деятельности Святослав не был замечен в русофобии. Несколько клипов «Океана Эльзы» снято в Петербурге.

Песня музыкального коллектива «Коли тебе нема» (рус. — «Когда тебя нет») послужила саундтреком для известных фильмов российского производства «Брат» и «Брат 2».

Раньше Вакарчук категорически отвергал обвинения в национализме. Возмущался, мол, вы кого националистом называете?

«Если того, кто любит-Санкт Петербург как свой родной город, то я опять же националист. Если того, у кого в Москве живут такие же близкие друзья, как и в Киеве, то я очевидный националист», — говорил Святослав.

Судя по этим словам, Вакарчук не вполне искренен в своей новообретенной нелюбви к России. Безусловно, людям (особенно политикам) свойственно менять свои взгляды. Возможно, исполнитель действительно считает Москву главной виновницей проблем на Украине. Но тогда уж решительный протест нужно подкреплять делами.

Вакарчук явно надеялся, что география его концертной деятельности не станет достоянием широкой публики. Подобно Порошенко, который стращал народ «вторжением России», но ждал супостата в самых странных локациях: то на Мальдивах, то в Марбелье.

На фоне грустных перспектив уголовно-правового характера, плохо идут дела Вакарчука и в политике. Все идет к бесславному концу. Накануне рок-музыкант покинул должность главы партии «Голос», представленной в украинском парламенте.

«Моя миссия — и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением и создавать политическую конкуренцию всем тем, кто идет во власть без видения, без компетенций… А также — бороться с теми, кто идет в политику лишь для собственного обогащения», — пояснил свое решение политик.

Пассаж о борьбе с обогащением особенно впечатлил. О мотивах поступка Вакарчука политологи высказывают разные мнения. Многие специалисты прямо связывают уход рокера с открытым против него уголовным производством.

Называют и другие причины. Партия «Голос» быстро теряет свой рейтинг. По данным Центра Разумкова, политическую силу поддерживает чуть более двух процентов украинских граждан. «Голос» оказался даже ниже «Радикальной партии» Олега Ляшко, которая по сути остановила деятельность, распустив местные ячейки.

Близкие к руководству «Голоса» источники отмечают, что роль главы политической силы Вакарчука явно тяготила. Не исключено, что в ближайшее время Святослав сдаст депутатский мандат и вернется к концертной деятельности. Если отобьется от уголовного преследования, разумеется.

«Вакарчуку хочется вести прежнюю жизнь — с отдыхом за границей, концертами — и за рубежом тоже. А партия и вообще политика этому только мешают. Вот он и начал снимать это бремя», — предположил политолог Анатолий Октисюк.

Высказывается мнение, что Вакарчук попросту не справился с ролью первого лица «Голоса». Украинцы любили Вакарчука-музыканта, что и стало залогом успеха его партии на парламентских выборах. Но Вакарчуку-политику и сказать-то было особо нечего. Дежурные упреки в адрес России, наскучившая ура-патриотическая риторика — этим на Украине сегодня никого не удивишь. В этой нише Вакарчук и его политическая сила были обречены на роль аутсайдеров.

О перспективах «Голоса» без Вакарчука судить сложно. В высшей лиге украинской политики партия себя не нашла, став бледной тенью «Европейской солидарности» Порошенко. На антироссийском фронте куда активнее были именно однопартийцы Петра Алексеевича. Они пресекают любые попытки достичь мира в Донбассе, инициируют вредительные законы, оскорбляют президента. Да и сам Порошенко активен в медийном пространстве. Ходит по допросам, изображает из себя жертву политических преследований.

Вполне возможно, что и Вакарчуку придется поучаствовать в неких следственных действиях. Но едва ли это прибавит ему вистов. Музыкант банально «забыл» поделиться доходами со столь любимым им государством. На таком особо не попиаришься…