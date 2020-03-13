Джиган признался в любви Самойловой после громкого скандала

Москва, 13 марта. Рэпер Джиган признался в любви своей жене Оксане Самойловой после недавнего скандала. Репер опубликовал на своей странице в Instagram короткий видеоролик, в котором признается в любви своей супруге.

Джиган оказался в центре скандала из-за нетрезвых выходок и нецензурных высказываний в Сети.

В январе Джиган вместе со своей семьей переехал в Майами, где в феврале его жена родила четвертого ребенка. Позднее в СМИ появилась информация, что Самойлова сбежала от мужа из США.

Причиной внезапного отъезда стало чрезмерное употребление Джиганом алкоголя. Кроме того, рэпер устраивал стримы в соцсетях, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе одного из стримов Джиган использовал нецензурную лексику в присутствии детей, а также просил дочь сходить за очередной порцией спиртного. Позднее стало известно, что Джиган решил пройти курс реабилитации в наркологическом центре.

Позднее телеведущая Дана Борисова, которая страдала от наркотической зависимости, посоветовала реперу пройти полный курс реабилитации. Она назвала противными пьяные видеоролики Джигана, а также выразила уверенность, что реабилитация позволит рэперу вернуться к нормальной жизни.