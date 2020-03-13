Боня приняла участие в сомнительном обряде индейцев, чтобы забеременеть

Москва, 13 марта. Российский блогер Виктория Боня шокировала публику выходкой сомнительного характера. Девушка приняла участие в обряде южноамериканских индейцев, при проведении которого используются галлюциногенные вещества. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Боня пошла на участие в наркообряде ради того, чтобы забеременеть. Таким поступком она удивила и даже возмутила россиян.

Гости программы Андрея Малахова «Прямой эфир» осудили блогера за эпатажное и безответственное поведение. По мнению психотерапевта Дианы Генварской, Боня показывает дурной пример другим девушкам, которые могут нанести вред своему здоровью.

Раскритиковал поведение 40-летней звезды соцсетей и главный нарколог России Евгений Брюн. Он подчеркнул, что из-за употребления упомянутых веществ возникают шизофреноподобные психозы, которые нуждаются в долгом лечении.

Боня, однако, продолжила настаивать на своей позиции, отметив, что прибегает к таким практикам не впервые и не ощущает негативного влияния. Брюн же пояснил, что таким образом у нее может развиться наркотическая зависимость.

Ранее сообщалось, что Боня намерена в срочном порядке набрать лишний вес. По ее мнению, это необходимо, чтобы придать фигуре правильную форму, передавало Федеральное агентство новостей.