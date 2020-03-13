Брошенная приемная дочь Понаровской не рада вниманию к своей персоне

Москва, 13 марта. Певица Ирина Понаровская вновь оказалась в центре скандала из-за приемной дочери Анастасии Кармышевой, которую певица дважды бросала. Девушка не рада возросшему вниманию к своей персоне и хочет, чтобы это все скорее прекратилось.

Как напоминают «Дни.ру», Понаровская дважды отказалась от приемной дочери. Девочка появилась в семье артистки случайно. На гастролях к певице подошла молодая девушка и предложила взять малышку. Понаровская, которая не могла иметь детей, забрала девочку к себе и воспитывала в течение четырех лет. Однако, когда ей удалось родить сына Энтони, Понаровская сдала Настю в детский дом.

Несколько лет спустя артистка попыталась наладить отношения с Анастасией и даже забрала ее из приюта. Но вскоре вновь выставила за дверь, при этом обвинив в воровстве драгоценностей. По словам Кармышевой, до сих пор иногда незнакомые люди на улице корят ее за то, что она якобы украла у певицы кольцо с бриллиантом.

После всего пережитого Анастасия не хочет ничего слышать о приемной матери. В последнее время ее все чаще стали зазывать на телевидение. Однако Кармышева заявляет, что не понимает повышенного интереса к звездной матери. Она подчеркивает, что ей ничего не надо от этого человека.

«Я хочу, чтобы все прекратилось!» — заявила она ранее.

Сама же Понаровская подчеркивает, что не считает Анастасию своей приемной дочерью, передавала «Газета.ру». По ее словам, та должна быть ей благодарна, «что жива осталась».

«Это не приемная дочь мне, это посторонний человек, взятая мной случайно от ее беды», — заявила певица.

Ранее журналист Артур Гаспарян опубликовал в социальных сетях фотографию Понаровской. На снимке лицо артистки запечатлено без ретуши и фильтров. В подписи журналист отметил талант Понаровской, а также ее ум и обаяние.