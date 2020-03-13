Россияне смогут вернуть деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса

Москва, 13 марта. Дочерняя компания РЖД «Федеральная пассажирская копания» предоставит возможность россиянам вернуть деньги за «невозвратные билеты» в период с 14 марта до 10 апреля. Соответствующее решение было принято из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.

В пресс-службе РЖД уточняют, что все пассажиры, которые ранее приобрели билет по невозвратному тарифу, но были вынуждены отказаться от поездки, смогут получить компенсацию в железнодорожных кассах.

«Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где Covid-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений», – сообщают сотрудники РЖД.

При этом уточняется, что в таком случае гражданину потребуется справка из медучреждения.

Напомним, ранее Россия ввела ограничения на авиасообщения с Европейским союзом из-за распространения коронавируса. Мера не касается регулярных рейсов из столиц и чартерных рейсов для возвращения россиян, пишет «Газета.ru».

По данным на сегодняшний день, коронавирус проник в 123 страны. Во всем мире зарегистрировано более 132 тысяч случаев нового коронавируса. Более 5 тысяч заболевших скончались. В Европе ситуация с инфекцией наиболее серьезно обстоит в Италии, точнее в ее северной части. На Апеннинах зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, 105 человек погибли, 1258 пациентов смогли поправиться.

Изначально вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Меньше чем за 2,5 месяца угроза COVID-19 приобрела широкие масштабы. 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.