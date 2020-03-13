Гаспарян прокомментировал закон о ликвидации русскоязычных школ на Украине

Москва, 13 марта. Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о среднем образовании подвергает дискриминации русский язык. Об этом заявил политолог и публицист Армен Гаспарян.

13 марта Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который предполагает сокращение обучения в школах на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском.

Гаспарян отметил, что данный закон «делит украинских детей на сорта», напомнив, что аналогичная ситуация была в фашистской Германии. Киев пытается воссоздать Третий рейх по-украински.

«Русские на Украине теперь в положении евреев в Третьем рейхе», — написал политолог в своем Telegram-канале.

Гаспарян также добавил, что вступление этого закона в силу означает закрытие школ с обучением на русском языке уже в 2020 году. Эксперт напомнил, что конституция Украины гарантирует всем гражданам обучение на родном языке.

Стоит отметить, что подписанный Зеленским закон вводит в действие практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, которая была начата экс-президентом Украины Петром Порошенко в 2017 году.

Осенью 2017 года Порошенко подписал закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. С 2018 года только в начальных классах продолжилось обучение на языках национальных меньшинств. С 2020 года обучение на любых языках, кроме национального, будет ликвидировано и в младших классах.