Сирия, 14 марта. Взрыв автомобиля в Дамаске убил гражданского. Авиаудары ВВС США по проиранским базам в Ираке. «Сарая Касиюн» заявила о начале операций в Дамаске. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе Алеппо и юге Идлиба.

ВС Турции и союзные силы: провели совместное патрулирование с сотрудниками военной полиции ВС РФ в Алеппо, отказались от вывода боевой техники из Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции правительственной армии в Алеппо и Идлибе, приняла меры по разрешению конфликта с жителями Сармина после того как потеряла шесть боевиков.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли двух боевиков на севере Хасаки, на востоке Дейр-эз-Зора задержали несколько мирных жителей, которых обвиняют в пособничестве террористам «Исламского государства»1, арестовали трех человек в Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): подозревается в организации митинга в Идлибе у трассы М4, потеряли одного боевика на севере Хасаки при взрыве автомобильной бомбы.

«Сарая Касиюн»: выступила с заявлением о начале серии операций против правительственных сил в Дамаске и подозревается в организации подрыва автомобильной бомбы.

Международная коалиция: заявила, что Ирак был предупрежден об авиаударах ВВС США, а также нанесла серию авиаударов по позициям проиранских сил на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В Дамаске взрыв убил гражданского. Как сообщает новостное агентство SANA, инцидент произошел у перекрестка Ад-Дахадил в центре города, где детонировала самодельная бомба, установленная в автомобиль мирного жителя. С тяжелыми ранениями водителя доставили в городской госпиталь, где он скончался до того, как ему сумели помочь медики.

Вечером группировка «Сарая Касиюн» опубликовала официальное заявление о начале операций против сил Башара Асада в Дамаске. За группировкой уже числится теракт с автомобильной бомбой. В ноябре 2019 боевики подорвали машину в районе Кафр-Батна, в результате чего погибло пять человек. Позднее, в январе этого года группировка обстреляла КПП армии у поселка Каламун к западу от столицы, убив трех военнослужащих и забрав их оружие себе.

Провинция Латакия

На северо-востоке провинции продолжаются боестолкновения между правительственной армией и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок, поддерживаемых Турцией, у города Кабана и на склонах Курдских гор. Медиаактивисты «вооруженной оппозиции» распространяют сообщения о том, что террористы успешно отразили две атаки сирийской армии. Как передает агентство NPA Syria, потери понесли обе стороны. По словам полевого источника, высоты у города Кабина считаются передовой позицией, которая гарантирует контроль и над районом стратегического города в Идлибе - Джиср-аш-Шугуром, который также находится под влиянием боевиков «Исламской партии Туркестана»¹.

Провинция Алеппо

В районе города Манбидж боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали трех молодых людей в окрестностях города. Как сообщает радио Al Kul, ссылаясь на источник в городе, юношей задержали у деревни Бахрат и вывезли в неизвестном направлении. Напомним, что курдские боевики в настоящее время развернули широкомасштабную кампанию по вербовке новобранцев и во время рейдов забирают прямо с улиц юношей и девушек.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь из артиллерии по укреплениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе поселка Кафр-Умма, в окрестностях которого уже неоднократно боевики совершили вылазки и провокации в адрес правительственной армии.

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в провинции Алеппо, о чем сообщает ТАСС. Силами ВКС РФ проведено патрулирование, несколько вертолетов были подняты в воздух с военной авиабазы в районе города Камышлы, о чем сообщает руководитель Центра по примирения враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

Провинция Дейр-эз-Зор

20 военнослужащих сирийской армии и бойцов союзных группировок из состава «Хашд Шааби» погибли в районе города Абу-Кемаль при ночном авианалете ВВС США, о чем сообщает источник в сети Telegram (Jaruch).

По данным агентства Step News, ВВС США также нанесли удары по позициям проиранских сил «Хашд Шааби» и «Катаиб Хезболла» у поселка Аль-Хари к юго-востоку Абу-Кемаля. Под удар попали склады боеприпасов и учебно-тренировочный лагерь ополченцев. Пентагон назвал данные авиаудары ответными действиями США на нападение иранцев на базу Таджи в Ираке, где в результате обстрела из РСЗО 11 марта погибло двое американских военнослужащих и один британский контрактник, еще 12 военнослужащих были ранены. Тегеран, в свою очередь, отрицает причастность к нападению на базу, о чем заявил сегодня утром официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Как сообщает агентство Alk Habour, на востоке провинции «Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд с обысками в домах у гражданских в деревне Мухаймад, после чего арестовали несколько человек. Боевики обвиняют задержанных в пособничестве террористам «Исламского государства».

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что на северо-западе провинции группа неизвестных совершила покушение на бывшего полевого командира «Южного фронта», расстреляв его из автоматов на улице. Как сообщает источник, бывший полевой командующий уже был однажды объектом нападения неизвестных вооруженных лиц. Ранее он принял участие в мирном урегулировании конфликта в Даръа с официальным Дамаском и поддержал перемирие в 2018 году. По данным источника также в провинции за последние сутки были убиты два других члена «вооруженной оппозиции», которые присоединились к перемирию.

Предполагается, что к нападению имеют отношение радикалы вооруженной оппозиции, осуществляющие подпольную деятельность в координации с силами коалиции США, дислоцирующимися в зоне вокруг военной базы «Ат-Танф» на границе с Ираком.

Провинция Идлиб

После конфликта между жителями и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» на блокпосте у поселка Сармада боевики штурмовали город, о чем сообщил источник в сети Twitter (mohmad_rasheed). Обе стороны потеряли шесть человек, одна женщина и ребенок были ранены при перестрелке, завязавшейся в жилом квартале. По данным портала SOHR, столкновения продолжались в окрестностях поселка и на его улицах. Позднее источник уточнил, что конфликт на самом деле произошел не с местными жителями, как сообщали ранее, а с боевиками из протурецких фракций.

Турецкие войска не будут выводить тяжелое вооружение из своих наблюдательных пунктов в Идлибе, сообщает радио Sputnik со ссылкой на турецкое Минобороны. Министр обороны Хулуси Акар заявил, что соглашение по Идлибу, подписанное турецкой и российской сторонами 5 марта, исполняется, на трассе M4 с 15 марта стартует совместное патрулирование военными РФ и Турции.

Вечером на трассе М4 жители устроили сидячую забастовку, чтобы не пускать совместные патрули российских и турецких ВС. Собравшиеся у моста Ариха настаивали на возвращении правительственных сил к границам согласно Сочинским договоренностям, о чем сообщает агентство Anna News. Предположительным организатором демонстрации может выступать «Сирийская национальная армия».

На юге провинции сирийская армия пресекла попытку вылазки террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщает агентство Halab Today, боевики открыли огонь по позициям правительственных сил у деревни Кансафра и атаковали укрепления у города Маарет-ан-Нуман. САА в ответ открыла огонь по террористам из артиллерии.

Провинция Хасака

Как передает новостное агентство Alk Habour, на севере провинции Хасака в зоне контроля протурецких боевиков взорвалась автомобильная бомба. Взрыв произошел в городе Рас-аль-Айн, самодельное взрывное устройство было установлено под капот автомобиля боевиков у блокпоста, один погиб. Имя погибшего - Амури абу-Тарек. Информации о других пострадавших не поступало. В установке бомбы подозреваются курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность в подконтрольных протурецким силам районах.

В одной из тюрем «Демократических сил Сирии» (SDF) началась вспышка туберкулеза среди заключенных террористов «Исламского государства»1. Как сообщает медицинский источник агентству Euphrates Post, из-за того, что тюрьма переполнена, а доступа к медицинской помощи заключенные не имеют, в одной из тюрем Хасаки уже зарегистрировали и подтвердили 65 случаев туберкулеза. Высокая скученность в каждой камере способствует быстрому распространению болезни. Восемь террористов в критическом состоянии были изолированы от остальных заключенных.

Как цитирует заявление Минобороны Турции агентство Anadolu, в зоне операции «Источник мира» были нейтрализованы силами спецназа два террориста из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые пытались проникнуть в зону контроля протурецких сил.

Ирак

ВВС США нанесли удары по пяти складам с оружием проиранских отрядов «Катаиб Хезболла» в провинциях Бабиль, Васит и Кербела в ответ на ракетные удары по базе коалиции Таджи. По данным Пентагона, на этих складах хранилось вооружение, используемое в атаках на базы международной коалиции. Как сообщает РИА Новости, погибли шесть человек, в том числе у строящегося терминала аэропорта Кербелы: бойцы 19-й дивизии иракских ВС и сотрудники полиции города Бабиль. Также сообщается о гибели сотрудника строящегося аэропорта города Кербелы. Полностью в ходе авианалета была разрушена инфраструктура и склады с оружием, как отмечает пресс-служба.

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи выступил перед журналистами, дав комментарий по поводу авиаударов по базам проиранских сил в Ираке и Сирии. В ходе пресс-конференции генерал отметил, что со своей стороны Вашингтон предупредил Багдад о нанесении ударов, до иракских сил безопасности также довели информацию о планируемых атаках. По словам Маккензи, со своей стороны США проявили сдержанность, так как Пентагон располагает информацией о большем числе баз группировки «Катаиб Хезболла». Маккензи заявил, что если военнослужащие Ирака погибли в результате операции, то это не вина США.

1 Организация запрещена на территории РФ.