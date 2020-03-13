Прилучный заинтриговал поклонников возможным участием в «Холостяке»

Москва, 13 марта. Российский актер Павел Прилучный вновь привлек внимание публики к своей персоне. На своей странице в Instagram артист выложил пост, в котором читается его явный намек на участие в телешоу «Холостяк».

Таким образом, еле успев развестись со своей экс-спутницей, актрисой Агатой Муцениеце, Прилучный уже озаботился поисками новой жены.

Опубликованный в социальной сети пост содержит gif-анимацию, на которой он держит в руках розу, сидя на полу. Похожую розу дарят главные герои «Холостяка» участницам шоу. Кроме того, актер добавил не менее интригующую надпись.

«Придумай название», — озаглавил Прилучный пост.

Подписчики сразу поняли, к чему клонит артист, о чем сообщили в комментариях записи.

«Ты примешь эту розу?», «Заставка к новому сезону «Холостяка», «Холостяк 8 сезон», «Вот это поворот», «Следующий сезон «Холостяка» с вами будет, мы так понимаем?», — единодушно отозвались поклонники.

Однако Прилучный не стал отвечать на многочисленные вопросы подписчиков, сохранив интригу.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе в конце февраля. Пара прожила в браке восемь лет, но решила расстаться после непрекращающихся ссор. При этом у артистов остались сын и дочь, с кем именно будут проживать дети звездных супругов пока неизвестно, передавало Федеральное агентство новостей.