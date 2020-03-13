Украина полностью прекратит международное авиасообщение с 17 марта

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Киев, 13 марта. Украина планирует полностью прекратить международное пассажирское авиасообщение. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, с 17 марта Украина полностью прекратит пассажирское авиасообщение с другими странами. Он также добавил, что другие международные пассажирские перевозки будут продолжены.

По его словам, украинцы смогут пересекать границу с помощью железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с 15 марта Киев временно ограничит иностранным гражданам въезд на территорию страны. Он также добавил, что граждане Украины, которые в настоящее время находятся за пределами страны смогут вернуться на родину.

13 марта министерство здравоохранения Украины сообщило о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигло 135 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более пяти тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.