Сирия новости 13 марта 22.30: «Сарая Касиюн» заявила о начале операций в Дамаске, в Идлибе боевики выгнали жителей на протест

Сирия, 13 марта. «Сарая Касиюн» заявила о начале операций в Дамаске. В Идлибе у трассы М4 боевики выгнали жителей на протест против российско-турецкого соглашения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): подозревается в организации митинга в Идлибе у трассы М4.

«Сарая Касиюн»: выступила с заявлением о начале серии операций против правительственных сил в Дамаске и подозревается в организации подрыва автомобильной бомбы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесла ракетный удар по позициям САА в Идлибе.

Международная коалиция: заявила, что Ирак был предупрежден об авиаударах ВВС США.

Провинция Дамаск

Антиправительственная группировка «Сарая Касиюн», действующая в Дамаске, опубликовала официальное заявление о начале операций против сил Башара Асада в провинции Дамаск, как цитирует заявление группировки портал Nors. С их деятельностью связывают взрыв заминированной машины в район Дамаска Ад-Дахадил. Наиболее крупный теракт «Сарая Касиюн» - подрыв автомобиля в районе Кафр-Батна в ноябре 2019 года. Взрыв убил пять человек. Позднее в январе боевики совершили нападение на КПП армии у поселка Каламун к западу от столицы, убив трех военнослужащих и забрав их оружие себе.

Провинция Даръа

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что на северо-западе провинции группа неизвестных совершила покушение на бывшего полевого командира «Южного фронта», расстреляв его из автоматов на улице. Как сообщает источник, бывший полевой командующий уже был однажды объектом нападения неизвестных вооруженных лиц. Ранее он принял участие в мирном урегулировании конфликта в Даръа с официальным Дамаском и поддержал перемирие в 2018 году. По данным источника также в провинции за последние сутки были убиты два других члена «вооруженной оппозиции», которые присоединились к перемирию.

Предполагается, что к нападению имеют отношение радикалы вооруженной оппозиции, осуществляющие подпольную деятельность в координации с силами коалиции США, дислоцирующимися в 55-километровой зоне на границе с Ираком и Иорданией.

Провинция Идлиб

В Идлибе на трассе М4 мирные жители устроили сидячую забастовку, чтобы не пускать совместные патрули российских и турецких ВС. Собравшиеся у моста близ поселка Ариха настаивают на возвращении правительственных сил к границам согласно Сочинским договоренностям, о чем сообщает агентство Anna News. Предположительным организатором демонстрации выступает «Сирийская национальная армия», так как забастовка произошла недалеко от зон ее контроля, кроме того жители вышли к трассе с флагами группировки.

На юге провинции сирийская армия пресекла попытку вылазки террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщает агентство Halab Today, боевики открыли огонь по позициям правительственных сил у деревни Кансафра и нанесли ракетные удары по укреплениям у города Маарет-ан-Нуман. Подразделения в ответ открыли огонь по террористам из артиллерии.

Ирак

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи выступил перед журналистами, дав комментарий по поводу авиаударов по базам проиранских сил в Ираке и Сирии. В ходе пресс-конференции генерал отметил, что со своей стороны Вашингтон предупредил Багдад о нанесении ударов, до иракских сил безопасности также довели информацию о планируемых атаках. По словам Маккензи, со своей стороны США проявили сдержанность, так как Пентагон располагает информацией о большем числе баз группировки «Катаиб Хезболла». Маккензи заявил, что если военнослужащие Ирака погибли в результате операции, то это не вина США. Напомним, в результате ударов по пяти базам и складу вооружений убито шесть бойцов, один гражданский и ранено еще одиннадцать ополченцев. Полностью разрушена инфраструктура и склады с оружием подвергшихся ударам объектов.