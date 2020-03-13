Джиган опубликовал противоречивое видео о своем здоровье

Москва, 13 марта. Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, прокомментировал слухи о рехабе, заявив, что с ним все в порядке.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Джиган попал в клинику Palm Beach Shores Rehab для лечения наркотической зависимости. Музыкант поспешил опровергнуть предположения подписчиков о том, что с его психикой что-то не в порядке, и сообщил, что идет на поправку.

«Мне уже лучше, иду на поправку! Отвечаю за базар!» — не без иронии написал Джиган на своей странице в Instagram.

На опубликованном видео, передает Пятый канал, музыкант отжимается, прыгает, выполняет боксерские упражнения с сигаретой в зубах. Судя по всему, у него очень своеобразное понятие о ЗОЖ.

Видео вызвало противоречивую реакцию фанатов. Некоторые посмеялись над такими «тренировками», другие нашли повод его осудить. Они признались, что догадываются, что в их отношениях с Оксаной Самойловой наступил тяжелый период и, вместо того, чтобы вымаливать прощение у жены, Джиган продолжает делать неподабавющие для многодетного отца публикации.

«Это провал Джиган!!!! Полнейший», — пишет пользователь под ником yliyamakyshkina.

«Денис… что с вами?… невозможно на это смотреть… совсем!!!» — сочувствует артисту enni986.

«Я один не пойму, что он хочет продемонстрировать? Заберите у него телефон и прокапайте парня!» — написал _malhaz_.

В начале недели появилась информация, что между Джиганом и Самойловой произошла крупная размолвка. Супруга намерена лишить Джигана родительских прав, передавала «Газета.ру». По данным некоторых СМИ, музыкант избил супругу.

Ранее Джиган опубликовал необычный видеоролик, где он со сбритыми бородой и бровями жалуется, что его отправили в реабилитационный центр для зависимых от алкоголя и наркотиков в Майами. Сама Самойлова, которая недавно родила Джигану четвертого ребенка, написала в своем микроблоге, что «не хочет просыпаться в этот мир».