Помпео заявил о готовности США поставлять нефть Белоруссии

Вашингтон, 13 марта. США готовы немедленно начать поставки нефти в Белоруссию. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

По словам, главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус Госсекретарь, Помпео в ходе переговоров подтвердил готовность США немедленно начать поставки нефти в Белоруссию по конкурентным рыночным ценам.

Она также добавила, что главы внешнеполитических ведомств США и Белоруссии обсудили наращивание двусторонних деловых связей между Вашингтоном и Минском. Кроме того, Помпео и Макей обсудили подготовку визита в Минск высокопоставленной американской делегации по торговле.