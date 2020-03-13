Пандемия коронавируса ставит под угрозу заработок 50 млн работников сферы туризма

Москва, 13 марта. Коронавирус COVID-19 имеет самые глубокие последствия на рынке труда туристической отрасли. Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC).

По данным организации, около 50 миллионов работников в сфере туризма находятся под угрозой потери заработка.

Аналитики WTTC утверждают, что в нынешнем году из-за пандемии коронавируса число путешествий в глобальном масштабе может сократиться на четверть, вследствие чего количество рабочих мест снизится на 12-14%.

«Вспышка коронавируса явно представляет серьезную угрозу для отрасли в целом, для тех, кто работает в ней, и для тех, кто хочет продолжать путешествовать», — цитируются в сообщении слова главы WTTC Глории Гавары.

Для восстановления объемов рынка международного туризма организация выдвинула ряд предложений мировым правительствам. WTTC считает нужным упрощать визовые режимы и снижать стоимость виз. Кроме того, инициативы касаются снижения налоговой нагрузки на туристов и активному внедрению современных технологий для прохождения паспортного контроля.