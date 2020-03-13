Коронавирус не подтвердился у премьера Канады Трюдо

Оттава, 13 марта. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что у него не обнаружен коронавирус COVID-19.

На пресс-конференции он заявил, что не заразился коронавирусом нового типа от своей супруги Софи.

«У меня нет симптомов, и я хорошо себя чувствую», — отметил Трюдо.

Ранее канадский лидер добровольно поместил себя под карантин, после того как у его жены проявились характерные для коронарной инфекции симптомы. Софи Трюдо вернулась из поездки в Великобританию и почувствовала недомогание. Позже медики подтвердили диагноз у первой леди.

Сегодня, 13 марта, белорусские издания сообщили о проявлении признаков коронавируса у президента страны Александра Лукашенко. Предположения подтверждаются тем, что белорусский лидер внезапно перенес традиционную встречу с общественностью «Большой разговор с президентом», передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, руководство КНР уведомило Всемирную организацию здравоохранения о выявлении коронавируса нового типа в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были диагностированы в китайском городе Ухань провинции Хубэй, при этом первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.

Несмотря на меры, предпринятые китайскими властями, вирус COVID-19 быстро распространился за пределы страны, проявившись в более чем 100 странах. На данный момент, наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.