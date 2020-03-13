В Совфеде оценили опасность скрываемой эпидемии коронавируса в Турции

Американский профессор Эргин Косйылдырым в статье для издания The National Interest обвинил турецкие власти в сокрытии эпидемии коронавируса в стране ради сохранения доходов, получаемых от туризма. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) члены Совета Федерации РФ Владимир Джабаров и Сергей Цеков призвали россиян воздержаться от поездок в Турцию, если информация об умалчивании Анкарой эпидемии подтвердится.

Кроме того, собеседники ФАН посоветовали российским гражданам отнестись со всей серьезностью к угрозе, которая так стремительно распространилась с территории китайской провинции Хубэй на более чем 100 стран. Сенаторы считают, что наличие такой опасности заставит многих людей отказаться от отдыха в Турции и на других популярных туристических курортах, где имеется риск заражения.

По словам члена Совета Федерации Федерального собрания РФ от Законодательного Собрания Еврейской автономной области Владимира Джабарова, если в Турции действительно имеется угроза массового распространения коронавирусной инфекции, то российским туристам необходимо отказаться от поездок в эту страну. Он подчеркнул, что умалчивание Анкарой подобной угрозы недопустимо, поскольку опасное заболевание может распространиться на весь ближневосточный регион и другие страны, откуда люди приезжают на отдых в Турцию. В такой ситуации турецким властям необходимо самим закрывать собственные границы, а не скрывать это, уверен политик.

«Если это действительно так, если турецкая сторона скрывает опасность — это плохо. При эпидемии, как бы это ни скрывалось, если начнется массовое заражение туристов, то люди сами не поедут туда. Я думаю, что в этой ситуации необходимо говорить правду, туркам необходимо самим закрывать свою границу, как это сделали китайцы, как это делают другие страны. Это чревато большой опасностью, там рядом ближневосточный узел: Сирия, Иран, Ирак. Если пойдет такая цепная реакция коронавируса, то все там забудут о боевых действиях и будут думать о проблеме вируса», — заявил Владимир Джабаров в интервью ФАН.

В свою очередь член Совета Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков призвал россиян самостоятельно оценивать опасность поездок на туристические курорты, в том числе и в Турцию. Он отметил необходимость проверки фактов наличия эпидемии нового коронавируса на турецкой территории, подчеркнув, что это будет очень плохим симптомом, если Анкара все же скрывает такую информацию ради сохранения туристического потока в страну.