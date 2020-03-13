Сатановский рассказал о преимуществах России в «нефтяной войне» с Саудовской Аравией

Москва, 13 марта. Россия имеет более выгодные позиции в «нефтяной войне» с Саудовской Аравией. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

По его словам, залогом успеха России являются накопленные с 2017 года средства, объем которых достигает 150 миллиардов долларов в Резервном фонде и 570 миллиардов долларов денежных резервов.

При этом объемы резервов Саудовской Аравии составляют 502 миллиарда долларов. Сатановский отметил, что в настоящее время Эр-Рияд ищет покупателей акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco, которые в последние дни заметно упали в цене, что свидетельствует о наличии серьезны проблем у саудитов.

Кроме того, Сатановский выразил уверенность, что обещания Саудовской Аравии резко увеличить объемы добычи нефти являются блефом, так как Эр-Рияд не назвал конкретных цифр. Объявление о росте добычи эксперт называет попыткой давления на Россию, передает «Экономика Сегодня».

По мнению эксперта, данная ситуация может сыграть на руку США. Сатановский отметил, что низкая цена на нефть крайне выгодна для главы Белого дома Дональда Трампа. Благодаря низким ценам на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке Трамп получит поддержку избирателей накануне президентских выборов.

Напомним, 6 марта в Вене состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники заседания не смогли прийти к общему решению по вопросу сокращения добычи нефти, что привело к обвалу цен на нефть и мировых фондовых рынков.