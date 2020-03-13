Бригадный генерал ЛНА сообщил о возобновлении атак со стороны боевиков ПНС Ливии

Триполи, 13 марта. Глава Управления по поддержанию морального духа Ливийской национальной армии (ЛНА), бригадный генерал Халид Махджуб в интервью ближневосточным изданиям al-Arabiya и al-Hadath сообщил о возобновлении боестолкновений между армией Хафтара и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Основными направлениями для столкновений противоборствующих сторон стали аль-Азизия и район аль-Хира в окрестностях города Гарьян. Бригадный генерал заявил, что силы Ливийской национальной армии уничтожили транспорт противника. Также сообщается, что при попытке боевиков террористических группировок атаковать позиции армии Хафтара противники понесли потери в виде погибших и раненых — точного количества не сообщается.

Махджуб отметил, что утром 13 марта ВВС ЛНА нанесли удары по позициям сил ПНС на направлении Абу Курайн, уничтожив ПВО, три автомобиля с боеприпасами и несколько бронемашин.

Ранее премьер-министр Алжира указал на нарушения перемирия в Ливии: