Группу боевиков ИГИЛ ликвидировали на границе с Израилем

Каир, 13 марта. Египетские СМИ опубликовали подробности ликвидации боевика «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) на Синайском полуострове, об этом сообщает телеграм-канал Directorate-4.

Ликвидированный Фарис Ансари был лидером крупного отряда джихадистов, зверствующих в районе населенного пункта Рафах на границе с Израилем — именно на него возложили ответственность за многочисленные нападения террористов на сотрудников египетских спецслужб и граждан, которые сотрудничали с силовиками.

Несмотря на обнародование некоторых подробностей, версии о самой ликвидации Фариса Ансари разные. Например, первая гласит, что боевика вместе с небольшим отрядом обнаружили солдаты племенного ополчения в пустыне и все джихадисты погибли в ходе ожесточенной схватки. По другой версии, машина боевика попала в засаду, однако ему и еще одной небольшой группировке удалось скрыться от обстрела. Информацию о машине позже получили военные, которые ликвидировали джихадистов точечным авиаударом.

Во всех версиях есть одна объединяющая деталь — согласно любой из них, к ликвидации боевиков имело отношение племенное ополчение. Согласно имеющимся данным, некоторые племена, проживающие на северо-востоке Синая, не разделяли идей «Исламского государства» и пропаганды, которую проводил лично Фарис Ансари.

Напомним, в октябре 2019 года лидер США Дональд Трамп заявил, что ВВС США якобы ликвидировали главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. При этом Вашингтон не представил никаких доказательств случившегося, утверждая, что террорист взорвал себя с помощью «пояса смертника», а его труп в дальнейшем «был выброшен в море».

В Минобороны РФ сообщили, что в период проведения операции по ликвидации аль-Багдади американские военные не согласовывали с Россией действия в воздушном пространстве над зоной деэскалации в Идлибе, где якобы скрывался террорист.

1 Организация запрещена на территории РФ.