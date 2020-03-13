Специалисты рассказали о шансах найти работу соискателям с татуировками

Москва, 13 марта. В России каждый седьмой работодатель мотивировал отказ в приеме на работу наличием татуировок у соискателя. В процентном соотношении подобные случаи происходили у 14% работодателей. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

Специалисты заявили, что в опросе приняли участие 500 работодателей и 1600 совершеннолетних россиян из всех округов страны.

Отмечается, что чаще всего из-за татуировок не берут на работу в сфере торговли и клиентском сервисе. 79% работодателей заявили, что не сталкивались с подобной ситуацией.

Согласно результатам опроса, 29% жителей России относятся к татуировкам положительно, а 34% не одобряют подобного. Отмечается, что сторонников татуировок больше среди мужчин.

Кроме того, чем старше респонденты, тем реже звучат положительные ответы на вопрос о тату. 50% сторонников нательной живописи среди молодежи до 24 лет и всего 14% среди россиян старше 45 лет.