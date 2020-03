Коронавирус сломал Западу игру в «спорт без России»

«За что боролись — на то и напоролись!» Эта сакраментальная фраза поневоле вспоминается, когда лента новостей пестрит сообщениями о том, что в странах «коллективного Запада» из-за пандемии коронавирусной инфекции один за другим прекращаются национальные чемпионаты по самым популярным видам спорта: футболу, хоккею, баскетболу, бейсболу, американскому футболу и т. д. Под угрозой находятся или уже отменены практически все международные соревнования, вплоть до летних Олимпийских игр в Токио.

А ведь как все старались, как из кожи вон лезли, какие несусветные комбинации придумывали, чтобы изолировать российский спорт от мирового! Тут тебе и «санкции», и предвзятое судейство с отказом от принципа «честной игры», и, как вершина айсберга, пресловутый «допинговый скандал», раздутый нашими британскими «партнерами» (главой Канады тоже является Ее Величество Елизавета II, представленная в Стране кленового листа генерал-губернатором) чуть ли не до масштабов «дела Скрипалей»…

Там ведь внимательно следили, видели и знали, какое значение придают российский народ и власть спортивным соревнованиям, особенно международным, и победам на них наших спортсменов. Как лично президент РФ Владимир Путин боролся за проведение зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи и чемпионата мира по футболу-2018. На какие расходы и даже жертвы ради этого шел. Как доверяет он отечественным чемпионам и рекордсменам.

И начали целенаправленно бить по этому «слабому месту», по этой, как они были уверены, «ахиллесовой пяте» Кремля. Мол, рано или поздно Москва должна не выдержать этих «допинговых пыток», совмещенных с прочими санкциями, «сломаться» и пойти на поклон всем этим джентльменам и леди…

Расчет был холодным и циничным, поскольку «что они нам могут сделать, если все ключевые позиции в наших руках» и «все схвачено»? Как некогда писал английский поэт Хилэр Беллок, описывая восставших против «белых господ» туземцев:

Whatever happens, we have got

The Maxim gun, and they have not.

(«На каждый вопрос есть четкий ответ:

У нас есть «Максим», у них его нет»).

Какая там презумпция невиновности применительно к спортсменам! Какое равенство всех перед законом! Какой принцип персональной ответственности! Все — заложники у Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА), которая блюдет «чистоту спорта» так же рьяно, как некогда нацисты блюли «чистоту арийской крови» — и примерно теми же средствами.

«Для своих — все, врагам — закон». Норвежские лыжники-«астматики» и американские монструозные чемпионки типа сестер Уильямс в теннисе или Симоны Байлз в спортивной гимнастике — это свои, им можно… А российские «спортсменен-партизанен» — всех сжечь, фойя!

И тут из ниоткуда, вроде бы сам по себе, появляется коронавирус. И внезапно оказывается, что все будет совсем по-другому. Не так, как хотели джентльмены и леди. Это не Россия будет выброшена из «большого спорта», а «большой спорт» без России внезапно прекратил свое существование.

Разумеется, мы здесь абсолютно ни при чем: все сложилось само собой. Но, как сказал однажды Путин: «А зачем такой мир, если в нем не будет России?» Точно так же — зачем нам такой спорт, если в нем нет России?

Хотели «спорт без России»? Получите «мир без спорта»!

Не помогло ничего: ни поддержка сильных мира сего, ни триллионные масштабы бизнеса. Крохотный, невидимый простым глазом, да и под простым микроскопом вирус сломал всю прекрасно задуманную, выстроенную, почти выигранную комбинацию — и game over, леди и джентльмены! Теперь, когда все спортивные соревнования в мире прекращены (и, кстати, только в России пока продолжаются национальные чемпионаты) у вас есть немного времени подумать над тем, как быть дальше.

Вариантов здесь, по большому счету, всего два. Или продолжать «на голубом глазу» гнуть прежнюю линию. Или не дожидаться других «знаков с небес», например молний, что среди чистого неба могут посыпаться на ваши умные и светлые головы, — и вернуть российскому спорту его неотъемлемые права, которые вы пытались и все еще пытаетесь отобрать…

Помнится, генералиссимус Суворов, воюя вместе с «австрияками» против французов и смертельно устав от каверз таких союзников, после одной из битв, выигранных вопреки предательству венских полководцев, приказал в честь победы отчеканить медаль. На одной стороне были изображены русские солдаты и надпись «С нами Бог!», на другой — австрийские и надпись «Бог с вами!»