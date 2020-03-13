Москва, 13 марта. Эксперты китайского издания Sohu заявили, что потеря Одессы обернется для Украины катастрофическими последствиями.

В материале говорится, что Украина может лишится возможности оказывать влияние на ситуацию в Черноморском регионе, а именно Одесса в силу выхода к Черному морю представляет собой наиболее важный стратегический объект. Китайские журналисты напоминают, что изменения расстановки сил в регионе произошли в 2014 году, когда Крым воссоединился с Российской Федерации по итогам голосования, которое показало, что большинство жителей полуострова хотят стать часть РФ.

Как заметили аналитики, после этого влияние Москвы в Черноморском регионе значительно увеличилось. В сложившейся ситуации Киев большие надежды возлагает именно на Одессу. Об этом пишет «Политпазл».

«Украина и Запад отказались признать возвращение Крыма в Россию, однако это никак не повлияло на ситуацию. Полуостров остался в составе РФ, теперь Киев опасается за Одессу. Он не зря за нее боится», — подчеркивается в статье Sohu.

Потеряв Одессу, Украина лишится последних «ворот» в Черное море. Это, как пишут китайские журналисты, серьезно ударит по экономике страны и, в принципе, поставит крест на будущем государства.

Напомним, Крым воссоединился с РФ в 2014 году. Тогда был проведен народный референдум в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Украинская власть продолжает называть полуостров временно «оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.