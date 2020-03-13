Россия временно ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией

Москва, 13 марта. Россия временно приостанавливает авиасообщение с крупнейшими странами Евросоюза. Данное решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию России.

С 13 марта Россия временно ограничивает пассажирское авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Ограничения связаны с масштабным распространением коронавирусной инфекции на территории этих государств.

При этом для нескольких регулярных рейсов из Москвы сделано исключение. Из Москвы можно будет улететь в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Мадрид, Барселону, Париж. Авиарейсы в эти направления будут осуществляться через терминал F столичного аэропорта «Шереметьево».

Все билеты, которые были приобретены ранее, можно будет обменять или вернуть без штрафов. Данная мера касается и невозвратных тарифов. Кроме того, в ближайшие дни будут организованы чартерные рейсы, которые позволят доставить российских граждан из стран ЕС в Россию.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигло 132 тысяч человек. От коронавируса погибли более пяти тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории России зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что большая часть заразившихся посещали Италию, которая охвачена эпидемией.