Поклонников Варнавы возмутило фото со съемок совместного клипа с Киркоровым

Москва, 13 марта. Российская артистка Екатерина Варнава возмутила своих подписчиков эпатажными снимками. Звезда Comedy Woman выложила в Instagram фото со съемок скандального клипа «Романы» короля эстрады Филиппа Киркорова.

На кадрах видно, как актриса сидит в помещении, напоминающем католическую церковь. На ней надет довольно смелый для такого места наряд, а именно короткое платье, едва прикрывающее ягодицы. Если на первом снимке Варнава скромно сидит на лавке, то другое фото демонстрирует ее вызывающую позу – раскинутые в разные стороны ноги.

Не всем подписчикам пришлись по душе фотографии. Пользователи принялись активно обсуждать их, критикуя Варнаву за бесстыдный внешний вид, передают «Дни.ру».

«Срамота», — заметил один из поклонников в комментариях.

Впрочем, другие пользователи социальной сети обратили внимание на стройные ноги Варнавы, позавидовав ее красоте.

«Господи Иисусе! Матерь божья! Отдай ноги, дорого», «От уха... До уха...», «Фламенко нужно танцевать!» — восторгались фанаты артистки.

Скандальный клип Киркорова «Романы» вышел в середине февраля. По сюжету ролика певец предстает в образе священника, который испытывает влечение к прихожанке, роль которой сыграла Варнава. Массовка из монашек пытается помешать сближению главных героев, при этом действие происходит в католической церкви, передавало Федеральное агентство новостей.