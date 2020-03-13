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Лидеры G7 проведут экстренное заседание по видеосвязи из-за коронавируса

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Лидеры G7 проведут экстренное заседание по видеосвязи из-за коронавируса

Париж, 13 марта. Лидеры стран «Большой семерки» проведут экстренную видеоконференцию из-за пандемии коронавируса 16 марта, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы проведем чрезвычайное заседание по теме COVID-19 по видеосвязи в этот понедельник», — сообщил Макрон в своем микроблоге в Twitter.

Как уточнил глава Франции, лидеры страны G7 собираются обсудить усилия по разработке вакцин и лечению, а также экономические и финансовые меры, передает «Газета.ру».

Лидеры G7 проведут экстренное заседание по видеосвязи из-за коронавируса

Днем ранее Макрон заявил, что эпидемия коронавируса во Франции, возможно, является самой страшной за столетие и, по его мнению, она только начинается. При этом политик сравнил распространение болезни с «испанкой».

Комментируя заявление французского политика, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что это «вполне реалистическая оценка». Пушков подчеркивает, что «ничего подобного после «испанки» мир еще не знал», и нас ждут очень «серьезные и долгосрочные» последствия. Сенатор добавил, что «мир теряет миллиарды» на пандемии коронавируса.

Аналитики RT сообщали, что в этом году глобальная экономика может замедлиться рекордно за последние 12 лет. Финансовые потери мирового ВВП от коронавируса уже достигли 50 млрд долларов, а по итогам года могут увеличиться до 1 трлн долларов.

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