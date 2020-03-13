Лидеры G7 проведут экстренное заседание по видеосвязи из-за коронавируса

Париж, 13 марта. Лидеры стран «Большой семерки» проведут экстренную видеоконференцию из-за пандемии коронавируса 16 марта, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы проведем чрезвычайное заседание по теме COVID-19 по видеосвязи в этот понедельник», — сообщил Макрон в своем микроблоге в Twitter.

Как уточнил глава Франции, лидеры страны G7 собираются обсудить усилия по разработке вакцин и лечению, а также экономические и финансовые меры, передает «Газета.ру».

Днем ранее Макрон заявил, что эпидемия коронавируса во Франции, возможно, является самой страшной за столетие и, по его мнению, она только начинается. При этом политик сравнил распространение болезни с «испанкой».

Комментируя заявление французского политика, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что это «вполне реалистическая оценка». Пушков подчеркивает, что «ничего подобного после «испанки» мир еще не знал», и нас ждут очень «серьезные и долгосрочные» последствия. Сенатор добавил, что «мир теряет миллиарды» на пандемии коронавируса.

Аналитики RT сообщали, что в этом году глобальная экономика может замедлиться рекордно за последние 12 лет. Финансовые потери мирового ВВП от коронавируса уже достигли 50 млрд долларов, а по итогам года могут увеличиться до 1 трлн долларов.