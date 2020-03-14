Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Пандемия угрожает Олимпиаде-2020 Летняя Олимпиада в Токио под большим вопросом. Всему виной — главный антигерой этого года — коронавирус. Даже символичная огненная эстафета на сей раз стартовала в Греции без привычного пафоса и зрителей. Лайт-вариант только для ближнего круга в эпоху мировой пандемии. Такой страшный приговор новой вспышке на этой неделе прозвучал из уст Всемирной организации здравоохранения. А это тревожный звоночек и для главного спортивного события в Японии. Инфекцию подхватили свыше 100 000 жителей планеты, и скорость распространения новоявленной чумы XXI века поистине спринтерская. Похоже, пока коронавирус «быстрее, выше и сильнее» современных медицинских технологий. И у него свой печальный пьедестал. Италия вышла на второе место в мире по числу заболевших после Поднебесной (счет на Апеннинах уже идет на десятки тысяч) и на первое — по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, на родине карнавалов умирает каждый 20-й пациент, и маски здесь носят теперь не праздника ради. Нынче это и главный модный аксессуар. Коварная зараза по имени Covid-19 покусилась на святое: под ударом итальянский футбол. Сорван национальный чемпионат, все спортивные соревнования под запретом до 3 апреля. Отменены любые массовые мероприятия, закрыты школы. Таков декрет премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Его фраза #iorestoacasa («я остаюсь дома») уже разлетелась хештегом по соцсетям. «Каждый должен пожертвовать чем-то, чтобы защитить здоровье других. Это касается ответственности. Мы не можем подвергать опасности нашу защиту», — сказал Джузеппе Конте, премьер-министр Италии. Объявлен тотальный карантин по коронавирусу. Исключения не сделали даже для Папы Римского. Понтифик в ватиканском заточении молится о больных коронавирусом во время онлайн-богослужений. В обыкновенно шумных итальянских городах непривычно тихо и безлюдно. По пустынным площадям лишь разлито зловещее дыхание импортного вируса. А он, мятежный, несется, сломя голову, через все границы. О первых случаях инфекции сообщили Аргентина, Молдавия, Болгария, Фарерские острова… В послужном списке вирусного завоевателя уже более 114 стран. Эпидемия не щадит никого. В числе заболевших — американский актер Том Хэнкс и футболист итальянской сборной Даниэле Ругани. Мир стал нерукопожатным. В Штатах тему грядущих выборов затмил гамлетовский вопрос: прошел ли Трамп тестирование на коронавирус? Оказалось, что нет. А ведь он через конгрессменов вошел в цепочку контактов с заболевшим Covid-19. Неужто на американский трон воссядет коронованный вирусом президент? И, похоже, подобные темы в топе мировой повестки задержатся надолго.

Беженцы рвутся в Европу А вот теперь представьте: на фоне пандемии коронавируса в нерезиновую Европу устремляются сотни тысяч беженцев с Ближнего Востока. Кошмар наяву. А ведь такой сценарий вполне может стать жуткой реальностью. В Греции параллельно с зажжением олимпийского огня разгорается миграционный кризис. Страна, как может, пытается совладать с нескончаемым потоком беженцев. Патовая ситуация на острове Лесбос. Знаменитый курорт словно медом намазан для нелегалов. В местном лагере беженцев уже более 25 000 незваных гостей. И тут, что называется, новое поступление — еще тысяча «транзитных пассажиров» из Турции. На фоне обострения в сирийском Идлибе Анкара настежь распахнула свои границы со Старым Светом. Соседнему Лесбосу не повезло. Мигранты ведут себя агрессивно, что явно нервирует местных жителей. Всему виной — капризы турецкого президента. Брюссельские переговоры с Евросоюзом по миграционному кризису Эрдоган на этой неделе провалил. Границу с Грецией своенравный «отец турок» закрывать не собирается. И, похоже, шантаж старушки Европы продолжится. Еще в 2016-м Евросоюз согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В результате торгов предприимчивая Анкара получала «барыш» за прием беженцев и «сортировку» легальных и незаконных мигрантов на границе с Грецией. Однако внезапно заявила, что ЕС не выполняет соглашение, и психанула. Тем не менее европейские лидеры не теряют надежды укротить строптивого. Ожидается, что в Стамбуле пройдет саммит лидеров Франции, Германии и, возможно, Великобритании по миграционному коллапсу. В позитивный исход переговоров наивно верит соратник Анкары генсек НАТО Йенс Столтенберг. О чем и заявил на встрече с Эрдоганом в Брюсселе. «Турция должна сыграть свою важную роль и способствовать долгосрочному решению кризиса для Сирии. Я следил с тревогой за событиями, которые разворачивались на греко-турецкой границе в последние дни. Этот миграционный кризис — общий вызов, который требует поиска общих решений. Я приветствую диалог между Турцией и ЕС и верю в то, что решение может быть найдено», — считает Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. Вести переговоры с Турцией у ЕС не получается. Придется учиться у нашего президента. 5 марта Владимиру Путину удалось согласовать с Реджепом Тайипом Эрдоганом новый режим прекращения огня и создание коридора безопасности в неспокойном Идлибе. С 15 марта российские и турецкие военные должны начать совместное патрулирование. Президент Сирии Башар Асад высоко оценил итоги этой судьбоносной встречи, поблагодарив Россию за ее усилия для прекращения войны на Ближнем Востоке.

Обмен пленными в Донбассе Навстречу Минским соглашениям. В Донбассе готовится новый обмен пленными. А вместе с ним — разведение сил еще в нескольких населенных пунктах. О деталях сообщил офис президента Украины после встречи трехсторонней контактной группы. В кратчайшие сроки будут подготовлены списки заключенных. Кроме того, в регионе откроются новые контрольно-пропускные пункты (у поселков со внушающими оптимизм названиями Золотое и Счастье). Последний знаковый обмен между Киевом, ЛНР и ДНР состоялся в конце прошлого года под Горловкой. Донецкая и Луганская республики передали Украине 76 человек, а еще 124 пересекли границу в обратном направлении. Не исключено, что новая сделка может состояться уже до конца марта. А, значит, прошлогодний парижский саммит в «нормандском формате» не прошел даром. Одним из пунктов коммюнике по итогам встречи президентов России, Франции, Германии и Украины был обмен пленными по принципу «всех на всех». Тогда же четверка подтвердила: основой «нормандского формата» остаются Минские соглашения. И как бы украинский лидер не пытался от них откреститься, говоря о некоем гибком подходе в интервью газете Guardian, без этого фундамента построить мир на Украине не получится.