Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Пандемия угрожает Олимпиаде-2020
Летняя Олимпиада в Токио под большим вопросом. Всему виной — главный антигерой этого года — коронавирус. Даже символичная огненная эстафета на сей раз стартовала в Греции без привычного пафоса и зрителей. Лайт-вариант только для ближнего круга в эпоху мировой пандемии. Такой страшный приговор новой вспышке на этой неделе прозвучал из уст Всемирной организации здравоохранения. А это тревожный звоночек и для главного спортивного события в Японии. Инфекцию подхватили свыше 100 000 жителей планеты, и скорость распространения новоявленной чумы XXI века поистине спринтерская. Похоже, пока коронавирус «быстрее, выше и сильнее» современных медицинских технологий. И у него свой печальный пьедестал. Италия вышла на второе место в мире по числу заболевших после Поднебесной (счет на Апеннинах уже идет на десятки тысяч) и на первое — по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, на родине карнавалов умирает каждый 20-й пациент, и маски здесь носят теперь не праздника ради. Нынче это и главный модный аксессуар. Коварная зараза по имени Covid-19 покусилась на святое: под ударом итальянский футбол. Сорван национальный чемпионат, все спортивные соревнования под запретом до 3 апреля. Отменены любые массовые мероприятия, закрыты школы. Таков декрет премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Его фраза #iorestoacasa («я остаюсь дома») уже разлетелась хештегом по соцсетям.
«Каждый должен пожертвовать чем-то, чтобы защитить здоровье других. Это касается ответственности. Мы не можем подвергать опасности нашу защиту», — сказал Джузеппе Конте, премьер-министр Италии.
Объявлен тотальный карантин по коронавирусу. Исключения не сделали даже для Папы Римского. Понтифик в ватиканском заточении молится о больных коронавирусом во время онлайн-богослужений. В обыкновенно шумных итальянских городах непривычно тихо и безлюдно. По пустынным площадям лишь разлито зловещее дыхание импортного вируса. А он, мятежный, несется, сломя голову, через все границы. О первых случаях инфекции сообщили Аргентина, Молдавия, Болгария, Фарерские острова… В послужном списке вирусного завоевателя уже более 114 стран. Эпидемия не щадит никого. В числе заболевших — американский актер Том Хэнкс и футболист итальянской сборной Даниэле Ругани. Мир стал нерукопожатным. В Штатах тему грядущих выборов затмил гамлетовский вопрос: прошел ли Трамп тестирование на коронавирус? Оказалось, что нет. А ведь он через конгрессменов вошел в цепочку контактов с заболевшим Covid-19. Неужто на американский трон воссядет коронованный вирусом президент? И, похоже, подобные темы в топе мировой повестки задержатся надолго.
Беженцы рвутся в Европу
А вот теперь представьте: на фоне пандемии коронавируса в нерезиновую Европу устремляются сотни тысяч беженцев с Ближнего Востока. Кошмар наяву. А ведь такой сценарий вполне может стать жуткой реальностью. В Греции параллельно с зажжением олимпийского огня разгорается миграционный кризис. Страна, как может, пытается совладать с нескончаемым потоком беженцев. Патовая ситуация на острове Лесбос. Знаменитый курорт словно медом намазан для нелегалов. В местном лагере беженцев уже более 25 000 незваных гостей. И тут, что называется, новое поступление — еще тысяча «транзитных пассажиров» из Турции. На фоне обострения в сирийском Идлибе Анкара настежь распахнула свои границы со Старым Светом. Соседнему Лесбосу не повезло. Мигранты ведут себя агрессивно, что явно нервирует местных жителей. Всему виной — капризы турецкого президента. Брюссельские переговоры с Евросоюзом по миграционному кризису Эрдоган на этой неделе провалил. Границу с Грецией своенравный «отец турок» закрывать не собирается. И, похоже, шантаж старушки Европы продолжится. Еще в 2016-м Евросоюз согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В результате торгов предприимчивая Анкара получала «барыш» за прием беженцев и «сортировку» легальных и незаконных мигрантов на границе с Грецией. Однако внезапно заявила, что ЕС не выполняет соглашение, и психанула. Тем не менее европейские лидеры не теряют надежды укротить строптивого. Ожидается, что в Стамбуле пройдет саммит лидеров Франции, Германии и, возможно, Великобритании по миграционному коллапсу. В позитивный исход переговоров наивно верит соратник Анкары генсек НАТО Йенс Столтенберг. О чем и заявил на встрече с Эрдоганом в Брюсселе.
«Турция должна сыграть свою важную роль и способствовать долгосрочному решению кризиса для Сирии. Я следил с тревогой за событиями, которые разворачивались на греко-турецкой границе в последние дни. Этот миграционный кризис — общий вызов, который требует поиска общих решений. Я приветствую диалог между Турцией и ЕС и верю в то, что решение может быть найдено», — считает Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.
Вести переговоры с Турцией у ЕС не получается. Придется учиться у нашего президента. 5 марта Владимиру Путину удалось согласовать с Реджепом Тайипом Эрдоганом новый режим прекращения огня и создание коридора безопасности в неспокойном Идлибе. С 15 марта российские и турецкие военные должны начать совместное патрулирование. Президент Сирии Башар Асад высоко оценил итоги этой судьбоносной встречи, поблагодарив Россию за ее усилия для прекращения войны на Ближнем Востоке.
Обмен пленными в Донбассе
Навстречу Минским соглашениям. В Донбассе готовится новый обмен пленными. А вместе с ним — разведение сил еще в нескольких населенных пунктах. О деталях сообщил офис президента Украины после встречи трехсторонней контактной группы. В кратчайшие сроки будут подготовлены списки заключенных. Кроме того, в регионе откроются новые контрольно-пропускные пункты (у поселков со внушающими оптимизм названиями Золотое и Счастье). Последний знаковый обмен между Киевом, ЛНР и ДНР состоялся в конце прошлого года под Горловкой. Донецкая и Луганская республики передали Украине 76 человек, а еще 124 пересекли границу в обратном направлении. Не исключено, что новая сделка может состояться уже до конца марта. А, значит, прошлогодний парижский саммит в «нормандском формате» не прошел даром. Одним из пунктов коммюнике по итогам встречи президентов России, Франции, Германии и Украины был обмен пленными по принципу «всех на всех». Тогда же четверка подтвердила: основой «нормандского формата» остаются Минские соглашения. И как бы украинский лидер не пытался от них откреститься, говоря о некоем гибком подходе в интервью газете Guardian, без этого фундамента построить мир на Украине не получится.
Тюремный срок для Вайнштейна
Суровый приговор для голливудской легенды. «Путевку» за решетку на долгие 23 года «выдали» кинопродюсеру Харви Вайнштейну. 67-летнему лауреату «Оскара» обвинение «шило дело» по нескольким пунктам: об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Грандиозный скандал вокруг кинокороля разразился еще в 2017-м. Десятки актрис внезапно разоткровенничались: дескать, домогался продюсер. Припомнили Вайнштейну и дела давно минувших дней. Свои пикантные истории поведали в числе прочих Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и Анджелина Джоли. Правда, сам Вайнштейн такую коллективную исповедь подверг критике и свою вину в насилии так и не признал. Поздно: жена подала на развод, вклад в мировое киноискусство перечеркнут, дифирамбы от кинозвезд подзабыты, карьера раскатана под ноль. В прошлом остались «Влюбленный Шекспир», «Омерзительная восьмерка» и «Город грехов». Публичное унижение киномэтр воспринял в прямом смысле близко к сердцу. Из-за проблем со здоровьем осужденного сразу после приговора пришлось госпитализировать. Поучительная история породила так называемый эффект Вайнштейна, открыв целый сериал линчевания знаменитостей. В феминистских США настоящая эпидемия разоблачений под лозунгом #MeToo. Униженные и оскорбленные дамы обвиняют своих боссов в харассменте. Некоторые штаты уже изменили законодательство и нормы корпоративного общения. Теперь джентльмены постигают новый кодекс поведения в коллективе, чтобы, не дай бог, не отправиться следом за Харви Вайнштейном.