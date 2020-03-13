Европа стала центром пандемии коронавируса

Женева, 13 марта. Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии нового коронавируса COVID-19. Об этом на сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Сообщений о новых случаях и смертях от коронавируса в Европе больше, чем во всем мире, за исключением КНР», — сказал он на брифинге в Женеве.

Гебрейесус уточнил, ВОЗ ежедневно получает информацию о большем количестве случаев в Европе, чем в пик эпидемии в Китае, сообщает РИА Новости.

По актуальным данным на сегодняшний день, коронавирус проник в 123 страны. Всего во всем мире зарегистрировано более 132 тысяч случаев нового коронавируса. Более 5 тысяч заболевших скончались, 70 394 человека выздоровели.

В Европе ситуация с коронавирусом наиболее серьезно обстоит в Италии, точнее в ее северной части. На Апеннинах зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, 105 человек погибли, 1258 пациентов смогли поправиться.

Изначально вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Меньше чем за 2,5 месяца угроза COVID-19 приобрела угрожающие масштабы. 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.