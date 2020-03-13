Зеленский подписал закон, позволяющий сократить обучение на русском языке

Киев, 13 марта. Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет сократить обучение на русском языке. Соответствующий документ был принят Верховной радой Украины 16 января 2020 года.

Закон «О полном общем среднем образовании» предполагает сокращение обучения в средних образовательных учреждениях на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

«Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, которая была основана в 2017 году», — сообщили в офисе украинского президента.

Также в пресс-службе уточнили, что «закон «О среднем образовании» предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учебными заведениями».

«С принятием закона «О среднем образовании» Украина подтвердила приверженность своим международным обязательствам по обеспечению прав национальных меньшинств», — указывается в заявлении.

Напомним, на Украине был принят новый закон об образовании, который запретил преподавание в школах после пятого класса на всех языках, кроме украинского. Кроме того, областные советы Тернополя, Житомира и Львова запретили использовать русский язык в эфире местных телеканалов и радиостанций, а также транслировать русскоязычные фильмы.